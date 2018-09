Médicos fazem paralisação de 24 horas em Betim-MG

A paralisação começou às 7 horas e deve seguir até as 7 horas de amanhã. Os médicos de Betim reivindicam melhoria das condições de trabalho com garantia de equipes completas de serviços, com realização de concurso público para preenchimento das vagas, e garantia da disponibilidade constante de medicamentos, materiais e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde.

Além disso, eles pedem promoção de ações em conjunto com os órgãos competentes de forma a garantir condições mínimas de segurança para servidores e usuários em todas as unidades de atendimento. No aspecto salarial, os médicos reivindicam a recomposição dos vencimentos básicos, cálculo dos adicionais sobre o salário base e extensão dos benefícios conquistados aos médicos contratados.

De acordo com o sindicato, as quatro Unidades de Atendimento Imediato (UAIs) - Alterosas, Guanabara, Sete de Setembro e Teresópolis - funcionam de forma precária, superlotadas, com vários buracos nas escalas por falta de médicos, com estrutura física inadequada, falta de equipamentos e medicamentos.

Belo Horizonte

Além dos médicos de Betim, a categoria pretende realizar paralisações em outros municípios. Em Belo Horizonte, a paralisação de 24 horas acontecerá na próxima quarta-feira, com concentração a partir das 8h30 em frente à Secretaria Municipal de Saúde. A decisão, segundo o sindicato, surgiu devido à falta de avanços nas negociações com os gestores do município.

Uma das reivindicações da categoria diz respeito ao Programa de Saúde da Família (PSF). Segundo os médicos, hoje o número de habitantes por equipe é muito maior do que a capacidade de atendimento. Algumas equipes chegam a ter sob sua responsabilidade até seis mil pessoas, quando o Ministério de Saúde preconiza três mil e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família considera 2 mil pessoas como o número ideal.

Nas urgências e emergências, a situação também é crítica, com falta de equipes, principalmente na pediatria. Falta de medicamentos e de equipamentos adequados são problemas enfrentados diariamente pelos médicos nos vários locais de trabalho. O sindicato luta pelo piso nacional da categoria, estabelecido pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam), de R$ 9.188,22 (20 horas) e querem que a prefeitura faça uma proposta para atingir este valor, nem que seja a longo prazo.