Médicos identificam 11 primeiros corpos do vôo da Air France

Entre os brasileiros identificados, cinco são do sexo masculino e cinco do feminino. O único estrangeiro identificado até o momento é do sexo masculino, informou a PF em comunicado.

"A comunicação aos familiares dos brasileiros já identificados foi individualmente realizada pelos superintendentes regionais da Polícia Federal na noite da última sexta-feira e durante este sábado, por meio de visitas às residências dos familiares dos passageiros", disse a PF.

"O comunicado sobre a identificação da vítima estrangeira foi realizado à embaixada do seu país de origem pela Polícia Federal", acrescentou a nota, sem informar a nacionalidade do estrangeiro.

Os corpos de 50 vítimas do acidente com o avião que caiu no oceano Atlântico após decolar do Rio de Janeiro com destino a Paris em 31 de maio foram resgatados do mar pelas equipes de busca da Marinha e da Aeronáutica do Brasil, com ajuda da França.

O Airbus A330 da Air France tinha 216 passageiros a bordo de 32 nacionalidades, incluindo sete crianças e um bebê. Segundo a Air France, 61 eram franceses, 58 brasileiros e 26 alemães. Dos 12 tripulantes, um era brasileiro e os demais franceses.

