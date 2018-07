Médicos marcam novo protesto contra 'importação'

Os profissionais farão um cortejo fúnebre para "enterrar" a presidente Dilma Rousseff e os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Educação, Aloizio Mercadante. Eles sairão às 16 horas da sede do Conselho Regional de Medicina, na Consolação, e seguirão até a Praça Roosevelt. As entidades médicas devem anunciar nesta terça-feira as medidas jurídicas que vão tomar contra as decisões - a mais provável é uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin), já que elas consideram inconstitucional obrigar o formando a trabalhar no SUS. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.