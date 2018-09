Médicos operam joelho errado de jovem no Guarujá

Uma equipe médica do Hospital Santo Amaro, no Guarujá, litoral paulista, operou o joelho errado da paciente Tatiane Andrade da Silva, de 24 anos. O caso ocorreu na segunda-feira. A jovem deu entrada no centro cirúrgico para colocar um pino no joelho direito, porém a operação foi realizada no joelho esquerdo.

Ela percebeu o erro assim que o efeito da anestesia passou. A jovem afirma que precisava passar pela intervenção por causa de uma queda que ela sofreu no ano passado. Tatiane fez a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Hospital Santo Amaro, no Guarujá, litoral de São Paulo, afirmou nesta quinta-feira, 24, que não houve erro médico no atendimento.

Segundo boletim de ocorrência registrado na delegacia, a paciente disse que passou pela cirurgia na segunda-feira, 21. Ela disse que deu entrada no centro cirúrgico para colocar um pino no joelho direito, mas a operação foi realizada no joelho esquerdo. Tatiane precisava passar pela intervenção por causa de uma queda que ela sofreu no ano passado.

Segundo o hospital, exames clínicos e tomográficos apresentaram o mesmo problema nos dois joelhos. Segundo a nota, "a decisão para a cirurgia foi compartilhada com a paciente que, como a mesma declarou, teve ciência dos procedimentos agendados." O caso foi registrado por familiares da vítima na Delegacia Seccional do município e também será submetido ao Conselho de Ética Médica do hospital.