Médicos param hospitais no interior de SP Pelo menos 400 médicos pararam o atendimento no Hospital das Clínicas de Botucatu, um dos maiores hospitais do interior, nesta quarta-feira em adesão ao movimento nacional contra projeto do governo de trazer profissionais do exterior para atuar no Brasil. De manhã, os médicos deram-se as mãos para um abraço simbólico no hospital que atende pacientes de 70 cidades. De acordo com a direção do hospital, o atendimento de emergência foi mantido. As consultas marcadas para esta quarta-feira foram remarcadas. Os médicos querem também mais investimentos federais na saúde. Os manifestantes realizaram uma passeata pelas ruas da cidade.