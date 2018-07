Médicos protestam contra planos de saúde na Av. Paulista

A caminhada se encerrou no edifício da Faculdade Cásper Líbero. A marcha não atrapalhou o trânsito, todo o percurso foi feito na calçada. Ao final do ato, 10 mil bexigas pretas foram soltas.

"O objetivo desse protesto é fazer um alerta às operadoras sobre as condições de trabalho que são impostas aos médicos e enfatizar que as remunerações repassadas pelos convênios não são compatíveis com a atividade", diz Florisval Meinão, presidente da Associação Paulista de Medicina (APM).

O protesto serviu também para dar mais visibilidade ao boicote no atendimento dos profissionais marcado para esta quinta, de acordo com a APM. A previsão era de que em pelo menos nove Estados, incluindo São Paulo, haja algum tipo de suspensão no atendimento. Pesquisa realizada pela associação mostrou que 89% dos médicos sofrem interferência dos planos, o que prejudica o atendimento.