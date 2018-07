Médicos protestam contra 'privatização da sáude' no Rio

Segundo Armindo Fernando, médico do HFB e diretor do Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj), a principal pauta do movimento é protestar contra a implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebeserh) para administrar toda a rede hospitalar federal.

"Com isso, o governo pretende contratar médicos apenas via CLT e acabar com os estatutários, que têm estabilidade, dão qualidade ao serviço e podem lutar por melhores condições de trabalho sem correrem o risco de ser demitidos. Também somos contra a importação de médicos estrangeiros e essa emergência de lata que está há dois anos em funcionamento no HFB", explicou Fernando, referindo-se aos contêineres onde a emergência do hospital está funcionando enquanto as obras de reforma do prédio de alvenaria permanecem paradas.