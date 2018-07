Médicos protestam em 12 Estados contra plano do governo

Segundo informações da Agência Brasil, na Bahia, por exemplo, a paralisação deve afetar as redes pública e privada de saúde. No Piauí, os médicos vão manter o atendimento, mas usarão um adesivo com a frase "Orgulho de ser médico!" como uma forma de protesto.

Os profissionais são contrários, especialmente, a dois pontos do Programa Mais Médicos anunciado no início do mês pelo governo federal: a contratação de médicos estrangeiros, sem a revalidação do diploma, para vagas que não forem preenchidas por brasileiros e a obrigatoriedade de trabalhar por dois anos na saúde pública após os seis anos de curso de medicina. Na última sexta-feira, 19, o Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação civil pública para suspender o programa.

O Fenam prevê paralisações também nos próximos dias 30 e 31 e afirma que pode decretar greve por tempo indeterminado em agosto caso as reivindicações da categoria não sejam atendidas.