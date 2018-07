Médicos protestam no centro de Sorocaba Médicos e estudantes de medicina fizeram uma passeata no final da tarde desta quarta-feira pelas ruas centrais de Sorocaba em protesto contra o projeto do governo federal de contratar profissionais de outros países para atuar no Brasil. Os manifestantes se reuniram em frente à Sociedade Médica de Sorocaba e saíram em marcha até a Praça Cel. Fernando Prestes. Em seguida o grupo se dirigiu à Av. Dom Aguirre, a principal da cidade, que acabou parcialmente interditada, e seguiu para frente do Hospital Regional.