Médicos realizam transplante duplo de mãos dos EUA

Médicos americanos realizaram, pela primeira vez nos Estados Unidos, um duplo transplante de mãos.

Jeff Kepner, de 57 anos, morador da Geórgia, no Estados da Pensilvânia, recebeu os antebraços e as mãos de um doador de 24 anos.

De acordo com o jornal Pittsburgh Post-Gazette, Kepner havia perdido as mãos e os pés devido a uma infecção bacteriana, há 10 anos.

Ainda de acordo com o jornal, a operação envolveu dez cirurgiões e durou nove horas. O paciente se recupera em estado estável, acrescentou o Pittsburgh Post-Gazette.

Quatro equipes de cirurgiões estiveram envolvidas na operação: duas na preparação da retirada das mãos do doador e as outras duas no transplante.

O transplante foi finalizado com sucesso, após os médicos conseguirem fazer as ligações entre os tendões, nervos e músculos do transplantado aos dos membros do doador.

O Pittsburgh Post-Gazette ainda informou que o paciente receberá uma infusão de medula óssea do doador para ajudar seu corpo a aceitar as novas mãos e antebraços.