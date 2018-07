Médicos retiram droga e dinheiro de estômago de preso

Milton Cesar Marques começou a passar mal no último domingo, 8, com fortes dores abdominais, náuseas e vômitos. Por conta do quadro clínico, que inspirava cuidados, ele foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Taubaté.

Ao ser examinado pela equipe médica, foi diagnosticado que havia necessidade de uma intervenção cirúrgica, para que fosse retirado um corpo estranho que estava alojado no seu estômago. O detento foi encaminhado ao Hospital Escola de Taubaté, onde passou por cirurgia para retirada dos sacos plásticos.

Segundo a SAP, o preso continua internado. As porções de substâncias entorpecentes foram apresentadas no Plantão Policial, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência. Foi instaurado de Procedimento Disciplinar para apuração do caso.