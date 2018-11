Médicos são acusados de explorar residentes em Minas

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), os residentes eram obrigados a cumprir uma carga horária até duas vezes maior do que a prevista, recebendo apenas a bolsa do Ministério da Educação (MEC) pela residência médica no HC, sem direito a férias ou mesmo o descanso semanal. "A única exceção acontecia quando eles atendiam particulares, sem plano de saúde, em regime de sobreaviso noturno. Nesse caso, recebiam 50% do valor da consulta", observou o procurador da República Cleber Neves.

De acordo com a ação, os médicos também "coagiam" os residentes - que tinham até escala para atuar nas clínicas particulares - a exercer "atividades alheias às suas funções, como limpeza de salas do centro cirúrgico, esterilização de materiais e até o transporte de enfermeiras". A coação, segundo o MPF, era feita sob a forma de ameaças de retaliação na residência médica oficial, bem como de suspensão de atividades obrigatórias para a conclusão do curso.