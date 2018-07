Médicos são presos por fraude em hospital de Sorocaba

Segundo a investigação, iniciada em setembro do ano passado, a organização criminosa desviava verbas destinadas ao pagamento de plantões a servidores. Os funcionários recebiam o dinheiro pelos plantões, mas não cumpriam com suas jornadas de trabalho. As investigações também revelaram a existência de funcionários fantasmas e a prática de falsificações, estelionato e fraudes em licitações.

De acordo como MP, entre os acusados que tiveram a prisão decretada está Ricardo José Salim, ex-diretor do hospital, e Heitor Fernando Xediek Consani, atual diretor. Na operação também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e em 11 hospitais de Itapevi e da capital paulista.