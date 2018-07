Médicos servidores promoverão ato público em SP

Os médicos servidores de São Paulo vão promover na tarde desta quarta-feira, 9, um ato público às 13h em frente à sede da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na zona sul da cidade, para reivindicar aumento salarial. Eles reivindicam também a implantação, ainda este ano, do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), negociado desde o início de 2011 e que até agora não foi referendada, segundo o sindicato da categoria. No dia 25 de outubro, os médicos haviam se reunido na Alesp com o mesmo objetivo.

Os médicos prometem também fazer nova paralisação, por 24 horas, no próximo dia 17 de novembro caso o governo não apresente uma proposta positiva referente a adoção do piso salarial da Federação Nacional dos Médicos (Fenam), de R$ 9.188,22, para 20 horas semanais.