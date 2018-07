Médicos só atendem na próxima semana em Indaiatuba Mesmo com a entrada em vigor da lei criando o Mais Médicos, o atendimento à população vai demorar mais alguns dias em Indaiatuba, uma das primeiras cidades paulistas a aderir ao programa federal. De acordo com a prefeitura, os quatro médicos com diploma estrangeiro precisam esperar a chegada do respectivo número do registro no Ministério da Saúde para iniciar o atendimento. "Ainda há pequenas burocracias, como mandar confeccionar os carimbos que serão usados na emissão de receitas", disse o secretário de Comunicação, Odair Gonçalves.