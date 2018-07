Médicos vão tentar pôr Pedro Leonardo de pé

"Há uma possibilidade de (os médicos) tentarem (colocá-lo de pé) na semana que vem, mas ainda não se sabe o dia", afirmou Ede por telefone. Pedro passa por sessões de fisioterapia após ter sofrido recentemente uma cirurgia no fêmur. Ele foi transferido da Unidade de Terapia Semi-intensiva para um quarto do hospital no último domingo.

Logo após o acidente, o cantor ficou em coma induzido por cerca de um mês e perdeu peso. Mas desde o dia 29 de maio ele já consome alimentos sólidos, o que ajuda na recuperação de massa. Ainda há restrição a líquidos na dieta.

Nesta semana, Pedro passou por exames fonoaudiológicos e testes de leitura. Segundo a assessora, os testes foram um sucesso, o que mostra que o raciocínio do cantor está preservado. De acordo com o hospital, ele está lúcido e conversa normalmente com os parentes que o podem visitar.