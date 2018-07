Medida certa

A delicadeza do indie

Poucos nomes cabem tão bem para começar um projeto de shows pequenos quanto o da canadense Feist, musa do indie pop intimista. A cantora e compositora toca segunda (22) e terça no Cine Joia, como parte do novo Popload Gig Residências, que pretende trazer artistas internacionais para duas ou mais apresentações pequenas na cidade. O formato deve funcionar muito bem não só com 'Metals', o delicado e melancólico último disco de Feist, do ano passado, mas também com os hits mais dançantes de 'The Reminder', álbum de 2007 indicado a quatro Grammy: '1234' e 'My Moon My Man'. Além disso, é a primeira vez que a canadense, que já lançou quatro discos e fez parcerias com a Peaches e com o Broken Social Scene, vem ao Brasil. Então, espere fãs apaixonados que sonham com este show há anos cantando todas as músicas. Se pudéssemos pedir uma canção para uma catarse-intimista, gostaríamos de ouvir 'Inside Out', cover de Bee Gees que aparece no ótimo 'Let It Die', de 2004, e fica dolorosamente bonito ao vivo. Renan Dissenha Fagundes

Cine Joia (1.200 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 2ª (22) e 3ª (23), 23h (abertura da casa: 21h). R$ 120/ R$ 240. Cc.: todos. www.cinejoia.tv

A melhor notícia para os fãs de Led Zeppelin é que há músicas do grupo nos shows que Robert Plant, acompanhado da banda The Sensational Space Shifters, faz segunda (22) e terça no Espaço das Américas. Essa é a afirmação mais fácil, mas não a mais justa. Afinal, a boa notícia deve ser que Plant não vem ao Brasil apenas para caçar níqueis com sucessos do passado. Ele vem mostrar que sua carreira solo é das mais bem resolvidas entre os dinossauros do rock. É inegável que o legado do Led é importante, por isso a óbvia inclusão de faixas como 'Black Dog' e 'Whola Lotta Love'. Mas é inegável que ele chega aos 64 anos em um bom momento criativo - evidente quando se ouve seus últimos discos, os excelentes 'Raising Sand', com a cantora Alison Krauss, e 'Band of Joy', que faz referência ao início de sua trajetória, nos anos 60, no grupo Band of Joy. No repertório, o passado e o presente do cantor se encontram com músicas de Patty Griffin, com quem divide os vocais, e de blueseiros históricos como o genial Howlin' Wolf. Referência para Plant desde sempre, não é por acaso que o show é carregado no blues. Douglas Vieira

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda. 2ª (22; esgotado) e

3ª (23), 22h (abertura dos portões: 18h30). R$ 120/R$ 400. www.livepass.com.br