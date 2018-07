Medida provisória afeta Amazônia, diz procurador O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, avalia que a Medida Provisória n.º 542/2011 atinge a integridade do bioma Amazônia ao reduzir a área de três parques na região da floresta. Ele propôs ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar para suspender a eficácia da MP que muda os limites do Parque Nacional da Amazônia, do Parque Nacional dos Campos Amazônicos e do Parque Nacional Mapinguari.