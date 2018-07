Medida Provisória libera R$1,95 bi para exportações

Segundo o texto da MP 585, as parcelas pertencentes ao Distrito Federal e a cada Estado, incluídas as partes de seus municípios, serão proporcionais a coeficientes individuais de participação. Os Estados que se destacam em produção de commodities de Minas Gerais, Mato Grosso e Pará ficaram com os maiores índices, 24,8, 12,2 e 10,1 por cento, respectivamente.

A medida estabelece que das parcelas pertencentes a cada Estado, a União entregará diretamente ao próprio Estado 75 por cento. Os municípios ficarão com 25 por cento.

A entrega dos recursos será deduzida de valores de dívidas vencidas e não pagas da unidade federada, segundo o texto.

(Por Alberto Alerigi Jr.)