Medida vai educar e evitar desperdício, diz especialista O coordenador de conteúdo do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, Estanislau Maria, diz que o acordo, no fundo, é uma tentativa de evitar o desperdício do plástico. A longo prazo, o acordo acabará educando o consumidor a desperdiçar menos alimentos e a exigir embalagens mais sustentáveis e inteligentes.