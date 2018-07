Medidas provisórias enfurecem ecologistas Uma medida provisória publicada na semana passada (MP 588) reduz a área de quatro unidades de conservação na Amazônia brasileira e altera o contorno de outras duas. O objetivo é facilitar a construção de duas hidrelétricas do Complexo Tapajós: a São Luiz e a Jatobá. A organização não governamental WWF afirmou que o governo não poderia modificar unidades de conservação "a toque de caixa" para viabilizar as obras. A entidade afirma que não foi feita uma análise integrada do impacto ambiental. / KARINA NINNI e ALEXANDRE GONÇALVES