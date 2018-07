Medo de desemprego se mantém estável

"O índice manteve-se muito próximo ao de setembro de 2008, quando os efeitos da crise econômica internacional ainda não eram tão pronunciados na economia brasileira", diz a nota da CNI. Em março deste ano, sob o efeito da turbulência externa, o indicador aproximou-se de 100 pontos, mas, três meses depois, voltou a recuar de forma significativa.

A composição do indicador também pouco se alterou em relação ao trimestre passado, segundo a CNI. O porcentual de pessoas que afirmaram não estar com medo do desemprego recuou de 46% das respostas válidas para 45%.

Já a proporção das que afirmaram estar com muito medo do desemprego recuou de 22% em junho para 21% em setembro, enquanto as que disseram estar com um pouco de medo do desemprego passou de 32% para 34% no período. Para fazer o levantamento para a CNI, o Ibope consultou 2 mil pessoas.

Apesar da leve alta neste trimestre, o índice de medo do desemprego da CNI deve continuar em trajetória consistente de queda na próxima divulgação, em dezembro, na avaliação do economista da LCA Consultores, Fábio Romão. "Com certeza o índice cairá, pois o mercado de trabalho vem demonstrando uma recuperação importante nos últimos meses."