Medo de envelhecer movimenta vendas de cosméticos para homens

O estudo feito pela L'Oreal do Reino Unido com 1.013 homens revelou que um em cada cinco homens tinge os cabelos para disfarçar os cabelos grisalhos.

Cuidar da aparência passou a ser visto como símbolo de masculinidade, concluiu a pesquisa. Quase dois terços dos homens (56 por cento) usam produtos cosméticos diariamente e 82 por cento disseram que não há produtos cosméticos que eles teriam vergonha de comprar.

Um quarto dos homens usa hidratante facial regularmente e dois em cada cinco (39 por cento) usam produtos de limpeza facial diariamente para cuidar da pele e combater os efeitos do estresse do trabalho e do envelhecimento.

"Sabemos, pelos resultados da pesquisa, que a preocupação com o envelhecimento não atinge apenas as mulheres e que um número crescente de homens vem recorrendo a cosméticos para ajudá-los a ter uma imagem mais profissional em tempos de incerteza econômica", disse Pierre-Yves Arzel, diretor administrativo da L'Oréal Reino Unido e Irlanda.

"Portanto, os produtos anti-envelhecimento são os mais importantes do mercado de produtos de beleza para homens", acrescentou.