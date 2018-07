Medo de ser a vilã

Depois de muito brigar por aí pelos direitos de imagens de Roberto Carlos na TV - que o digam MTV e Band -, a Globo deve liberar o Rei para participar do especial da volta de Hebe Camargo, no dia 8, no SBT.

O medo de posar de vilã - por Hebe ser uma artista tão querida e estar se tratando de um câncer - é ponto a favor da liberação do cantor, assim também com a política de boa vizinhança com a apresentadora.

No ano passado, o SBT liberou Hebe para participar do especial da Globo Elas Cantam Roberto, que deu origem a um CD e um DVD. Mais recentemente, Hebe concedeu uma generosa entrevista a Renata Ceribelli no Fantástico - uma das poucas dadas pela apresentadora depois do câncer -, falando sobre a doença e mostrando um pouco de sua rotina.

O pedido de autorização do SBT chegou na noite de terça-feira à emissora, com o apoio de Roberto Carlos, que é muito amigo de Hebe. Até o início da tarde de ontem, a Globo não tinha dado seu posicionamento oficial, mas o Estado apurou, na alta direção da rede, que o cantor deveria ser liberado para uma participação, "pequena e ainda a definir", no especial do SBT.