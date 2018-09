Medvedev chega ao Brasil querendo duplicar comércio O presidente russo, Dmitry Medvedev, disse na terça-feira no Rio que pretende duplicar o comércio com o Brasil e ampliar a cooperação em áreas de alta tecnologia. Medvedev foi à sede da Petrobras e vai jantar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de deixar o país, na quarta-feira. "Espero que nos próximos anos o total atinja 10 bilhões de dólares por ano", disse Medvedev em almoço com empresários russos e brasileiros no Rio. Em 2007, o comércio bilateral foi de 5 bilhões de dólares. "A estrutura da balança está longe da ideal. A principal tarefa é que ela inclua setores de alta tecnologia, grandes empresas e o setor energético. Temos tal potencial", afirmou. Medvedev, que já participou da cúpula da Apec no Peru, embarca em seguida para a Venezuela, importante comprador de armas da Rússia, e para Cuba, no final da semana. A viagem busca claramente reafirmar a influência russa na América Latina, que nos últimos anos se distanciou politicamente dos EUA. Navios militares russos chegaram na terça-feira à Venezuela para exercícios conjuntos, em outro sinal de uma aliança entre dois governos que têm em comum o hábito de se contrapor a Washington. O Brasil se entusiasma menos com os avanços russos, mas vê chance de uma maior cooperação com a Rússia na propulsão nuclear e na tecnologia aeroespacial. SEDUZINDO O BRASIL O Brasil pretende gastar dezenas de bilhões de dólares para reequipar suas Forças Armadas nos próximos anos, o que atrai o interesse de inúmeras indústrias bélicas estrangeiras. Durante os encontros de terça e quarta-feira, Medvedev e Lula assinarão acordos para aumentar a cooperação aeroespacial, nuclear e de defesa. A Rússia também espera vender helicópteros, blindados e outros equipamentos ao Brasil. Medvedev disse no almoço que os dois países já têm uma "parceria estratégica" e estão se tornando líderes do crescimento global, apesar da crise financeira mundial. "Há outros setores em que podemos trocar opiniões, criar 'joint ventures'. São eles espaço, aviação, o complexo militar-industrial e o setor energético", disse Medvedev. A França deve tirar parte do mercado ambicionado pela Rússia, já que em dezembro o presidente Nicolas Sarkozy assinará no Rio um acordo de aliança estratégica que oferecerá ao Brasil não só armas, mas também a tecnologia para a produção doméstica de helicópteros e submarinos. O caça Sukhoi foi rejeitado numa licitação da FAB para a compra de 100 aviões durante 15 anos justamente porque a empresa não aceitava transferir tecnologia. De olho nas recém-descobertas reservas petrolíferas do pré-sal brasileiro, a gigante russa do setor, a Gazprom, quer abrir escritórios no Brasil. Mas Lula quer mais controle estatal sobre as reservas, e, por isso, a barganha com a Gazprom deve ser intensa. O Brasil também critica Moscou por não ajudar a acelerar a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde há anos o Brasil pleiteia uma vaga permanente.