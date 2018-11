Mega da Virada arrecada 21,2% a mais que em 2009

Até domingo, a arrecadação para o sorteio especial de fim de ano tinha alcançado a cifra de R$ 146 milhões. Na segunda-feira, foram registrados mais R$ 45 milhões em vendas e, ontem, os apostadores somaram mais R$ 57 milhões em apostas.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 14 horas (horário de Brasília) de amanhã em todas as lotéricas do Brasil. A aposta simples custa R$ 2. O sorteio da Mega da Virada acontecerá a partir das 20 horas do dia 31 de dezembro na Praça da República, no centro de São Paulo.