Mega da Virada já tem mais de 217 milhões de apostas A rede de lotéricas da Caixa Econômica Federal (CEF) arrecadou até ontem cerca de R$ 411,6 milhões em apostas para o sorteio da Mega da Virada. Somente ontem, as vendas alcançaram R$ 86,9 milhões, com cerca de 14,7 milhões de bilhetes emitidos. A Mega da Virada já ultrapassou as 217,6 milhões de apostas realizadas no ano passado. A quantidade de bilhetes cresceu 17,1% em relação a 2009.