Mega da Virada pagará prêmio recorde de R$ 230 milhões

Até a próxima segunda-feira (31) não serão realizados sorteios da Mega-Sena normal. Todas as apostas feitas desde ontem (24) até dia 31 serão direcionadas para o sorteio da virada. Até o momento, já foram arrecadados mais de R$ 179 milhões. A previsão das loterias da Caixas é de que sejam arrecadados mais de R$ 600 milhões, o que pode aumentar o prêmio principal.

As apostas podem ser feitas até as 14h (horário de Brasília) do dia 31, em qualquer uma das mais de 12 mil lotéricas em todo o País. O preço da aposta simples é de R$ 2.

Pela primeira vez, será possível fazer apostas na Mega da Virada com o Bolão Caixa. Nesse caso, o valor mínimo é de R$ 10 e cada cota deve ser de, no mínimo, R$ 4. O apostador também pode decidir comprar sua cota de um bolão organizado pela própria lotérica e, nesse caso, pagar uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota. O bolão deve ter no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

Os clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas para a Mega da Virada pela internet. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. As apostas pela internet estão liberadas das 8h às 22h, todos os dias, até o dia 30. No dia do sorteio, as apostas pela internet poderão ser feitas das 8h às 14h.