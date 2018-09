Mega-operação da polícia prende 103 no interior de SP Em apenas seis horas, a Polícia Civil prendeu 103 pessoas numa mega-operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A ação aconteceu nesta sexta-feira em oito municípios do interior de São Paulo. A operação contou com a participação de 820 policiais, que usaram um helicóptero e 225 viaturas nas cidades de São José do Rio Preto, Araçatuba, Andradina, Catanduva, Fernandópolis, Jales, Novo Horizonte e Votuporanga. Apesar da estrutura, a grande maioria dos presos era formada por menores (21) e pessoas condenadas por pequenos crimes e por não pagar pensão alimentícia. Mesmo assim, o delegado-geral de Polícia, Maurício Freire, que comandou pessoalmente as diligências, disse aos jornalistas que operações idênticas serão feitas em outras regiões do Estado. A operação ainda apreendeu 18 armas de fogo, cinco veículos e pouco mais de 100 gramas de entorpecentes (crack, cocaína e ecstasy). Ao final foram cumpridos oito flagrantes e 293 mandados de prisão e de busca e apreensão.