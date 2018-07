Mega-Sena acumula de novo e deve ir a R$ 38 milhões A Mega-Sena acumulou pela quinta vez seguida e pode pagar no próximo sorteio, no sábado, cerca de R$ 38 milhões ao sortudo que acertar as seis dezenas. O sorteio do concurso 1091 aconteceu esta noite em Crato, cidade do sul cearense.