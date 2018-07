Mega Sena acumula de novo e pode chegar a R$ 10 mi O prêmio da Mega Sena acumulou novamente e pode chegar a R$ 10 milhões no próximo sorteio, sábado (02/03). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1.472. A quina saiu para 130 apostadores (prêmio de R$ 13.563,89) e a quadra, para 7.002 apostadores (prêmio de R$ 359,75). As dezenas sorteadas na noite de hoje (27/02) em Palmas (TO) foram: 12 - 18 - 23 - 25 - 45 - 50. (AE)