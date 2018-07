Mega Sena acumula de novo e pode pagar R$ 28 milhões O prêmio da Mega Sena acumulou novamente e pode chegar a R$ 28 milhões no próximo sorteio, no sábado (01/09). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1.420. A quina saiu para 129 apostadores (prêmio de R$ 18.723,93) e a quadra, para 9.189 apostadores (prêmio de R$ 375,50). As dezenas sorteadas hoje (29/08) em Morrinhos (GO) foram: 02 - 11 - 16 - 18 - 36 - 45. (AE)