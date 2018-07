Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 23 mi na próxima 4ªfeira Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena do último sábado, 28. Os número que saíram foram 08-12-24-40-43-49. Com isso, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 23 milhões na próxima quarta-feira, quando está marcado o novo sorteio, segundo a Caixa Econômica Federal. Já 125 apostadores acertaram a quina e levaram R$ 14.102,62 cada, e 8.510, a Quadra, que pagará R$ 207,15 para cada acertador.