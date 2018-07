Mega Sena acumula e deve pagar R$ 3 milhões Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1017 da Mega Sena e o prêmio principal acumulou em R$ 1.457.677,69. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte nesta quarta-feira, 29, na capital paulista, foram os seguintes: 06 - 19 - 31 - 34 - 51 - 56. A quina teve 36 acertadores que vão levar R$ 21.980,86 cada um. A quadra pagará R$ 274,29 a 2.885 ganhadores. O montante acumulado para o próximo concurso de final zero (1020) atingiu R$ 4.031.052,84 e para o especial de final de ano, R$ 8.516.509,59. A estimativa de prêmio para concurso deste sábado, 1º, é de R$ 3 milhões.