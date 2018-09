Mega Sena acumula e deve pagar R$ 3 milhões Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1022 da Mega Sena, cujo sorteio excepcionalmente ocorreu hoje, em razão do feriado da Proclamação da República ontem. O prêmio principal acumulou em R$ 1.219.024,12. As dezenas sorteadas foram 05, 21, 31, 39, 40 e 56. A quina teve 21 acertadores que vão levar R$ 31.512,19 cada um. A quadra pagará R$ 439,70 a 1.505 ganhadores. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (1025) é de R$ 4.527.412,12 e o montante para o sorteio especial de final de ano atingiu R$ 10.102.242,01. A estimativa de prêmio para o concurso de quarta-feira é de R$ 3 milhões.