Mega Sena acumula e pode pagar R$ 23 mi esta semana

O concurso 1265 da Mega Sena realizado na noite de ontem em Porangatu (GO) acumulou e o próximo sorteio, que acontece nesta quarta-feira, deve pagar R$ 23 milhões ao vencedor. As dezenas sorteadas no concurso deste sábado foram: 13 19 24 46 50 e 60.

Ao todo 97 apostadores acertaram a Quina, com prêmio de R$ 21.519,92, cada. Outros 7.669 levaram a Quadra e receberão R$ 388,84 cada.

A Mega Sena está acumulada há três concursos. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19 horas de quarta-feira, em qualquer uma das 10,7 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil. A aposta mínima custa R$ 2,00.