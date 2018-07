Mega Sena acumula e pode pagar R$ 24 milhões Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1180 da Mega Sena. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 24 milhões. A Quina teve 70 ganhadores (prêmio de R$ 27 mil) e a Quadra, 5176 ganhadores (prêmio de R$ 536). As dezenas sorteadas foram: 12 - 30 - 34 - 44 - 57 - 60.