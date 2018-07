Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 26 mi na 4ª feira Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.324 da Mega-Sena, realizado na noite de ontem, na cidade de São Jerônimo (RS). Com isso, o prêmio acumulou e pode atingir R$ 26 milhões no próximo sorteio, na quarta-feira.