Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 30 milhões

O concurso 2.256 da Quina teve um acertador, que receberá R$ 1.448.741,10. Outros 66 apostadores acertaram a quadra, com prêmio de R$ 6.360,52, e 5.418, o terno, que pagará R$ 110,68. Os números sorteados foram 15 - 26 - 58 - 62 - 79.

No concurso 1.022 da Lotomania ninguém acertou as 20 dezenas. Houve 9 apostadores que tiveram 19 acertos, com prêmio de R$ 32.879,96, 141 com 18 acertos, com prêmio de R$ 2.098,72, 1.375 com 17 acertos, com prêmio de R$ 153,72, 8.375 com 16 acertos, com prêmio de R$ 25,23. Ninguém fez 0 acertos. Os números sorteados foram 03 - 06 - 13 - 15 - 28 - 29 - 31 - 41 - 42 - 46 - 48 - 53 - 55 - 60 - 62 - 74 - 78 - 79 - 80 - 89.