Mega Sena acumula e pode pagar R$ 30 milhões São Paulo, 23 - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1330, sorteado na noite deste sábado, 22, e a Mega Sena acumulou. Com isso, a Caixa Econômica Federal estima pagar R$ 30 milhões na próxima quarta-feira, 26.