Mega Sena acumula e pode pagar R$ 33 milhões O prêmio da Mega Sena acumulou novamente e pode chegar a R$ 33 milhões no próximo sorteio, marcado para sábado (28/07). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1.409. A quina saiu para 96 apostadores (prêmio de R$ 25.376,40) e a quadra, para 6.846 apostadores (prêmio de R$ 508,35). As dezenas sorteadas na noite de hoje (25/07) em Caetité (BA) foram: 06 - 19 - 26 - 47 - 50 - 58. (AE)