Mega Sena acumula e pode pagar R$ 4 milhões O prêmio da Mega Sena acumulou e pode chegar a R$ 4 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (09/08). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1.413. A quina saiu para 70 apostadores (prêmio de R$ 12.672,64) e a quadra, para 3.887 apostadores (prêmio de R$ 326,02). As dezenas sorteadas na noite de hoje (07/08) em São Paulo (SP)) foram: 13 - 15 - 33 - 45 - 54 - 55. (AE)