Ontem, os números sorteados foram: 09, 11, 23, 30, 31 e 54. Segundo a Caixa, 128 apostadores acertaram a Quina e vão levar R$ 22.773,34 cada um. Outros 10.397 acertaram a Quadra e receberão R$ 400,52 cada.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima - com seis números - custa R$ 2.