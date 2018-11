Os números sorteados ontem foram: 11 - 12 - 31 - 33 - 42 - 52.

Ao todo, 137 apostadores acertaram a quina e devem levar R$ 23.204,42 cada. Outros 8.177 bilhetes levaram a quadra e ganharão R$ 555,39 cada.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio. O valor mínimo, para apostar seis números, custa R$ 2.