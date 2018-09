Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 52 mi no sábado Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas ontem em Balneário Arroio do Silva (SC). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é de que chegue a R$ 52 milhões para o próximo sorteio, no sábado. A Quina teve 121 acertadores que vão receber R$ 26.009,88; a Quadra registrou 8.843 acertadores que vão ganhar R$ 508,42. Os números sorteados foram 26-33-35-38-43-53.