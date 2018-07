Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 63 mi na 4ª feira Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas ontem, no concurso número 1.314 da Mega-Sena. Com isso, o prêmio está acumulado e deve atingir R$ 63 milhões no próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira, dia 31, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal.