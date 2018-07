Mega Sena acumula e pode pagar R$ 70 mi na 4ª-feira

As dezenas sorteadas ontem, em Barra do Bugres (MT), foram: 02 - 14 - 48 - 55 - 58 - 60.

Ao todo, 111 bilhetes acertaram a quina e devem levar R$ 38.847,41 cada. Outras 11.630 apostas levaram a quadra e ganharão R$ 529,67 cada.

A Mega Sena realiza sorteios duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 2.