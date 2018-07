Mega Sena acumula e pode pagar R$35 mi na quarta-feira A Mega Sena acumulou na noite de ontem e deve pagar R$ 35 milhões no próximo sorteio, a ser realizado na próxima quarta-feira. As dezenas sorteadas no concurso nº 1.291 foram: 18-40-47-54-57-58.