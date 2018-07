Mega Sena acumula e poderá pagar R$ 17 mi no sábado Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da faixa principal do concurso 1.424 da Mega Sena, ocorrido hoje, 12/9, em São Paulo, Capital. A quina saiu para 83 apostadores, e cada um deles receberá R$ 16.458,38. Acertaram a quadra 6.625 apostas, e cada uma delas levará o prêmio de R$ 294,56. A estimativa de prêmio para o concurso de sábado, 15/09, é de R$ 17 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03 - 07 - 15 - 29 - 38 - 60.