Mega Sena acumula e prêmio deve atingir R$ 15 milhões Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1130 da Mega Sena, sorteadas na noite deste sábado, em Dois Vizinhos, no Paraná. Com isso, o prêmio para o próximo concurso, na quarta-feira, deve chegar a R$ 15 milhões, conforme previsão da Caixa Econômica Federal. A quina teve 279 ganhadores, que receberão prêmio de R$ 5.751,46. A quadra saiu para 9.245 apostadores, com prêmio de R$ 247,95. Os números sorteados foram: 05-18-23-32-49-54.